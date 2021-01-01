ZAGOROD – застройщик домов в Краснодаре

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Семейная ипотека, ставка 4,5% Центр-инвест
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Подписывайтесь на наш телеграмм канал!
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Строим дома
для комфортной
жизни!

ZAGOROD - это стабильно развивающаяся строительная компания, обладающая всеми необходимыми ресурсами для самостоятельного возведения и реализации объектов малоэтажного строительства.

Квалифицированные строители, собственная техника и ориентированный на потребности клиента отдел продаж работают, чтобы вы, ваши дети и внуки радовались дому много лет.

«КЛЮЧИ» ЖК Жилищный
комплекс «КЛЮЧИ» Республика Адыгея, п.Козет «МЕЛОДИЯ» КК Коттеджный
комплекс «МЕЛОДИЯ» Динской район, ст-ца Нововеличковская «Знатный Dvor» КП Коттеджный посёлок
 «Знатный Dvor» Все дома проданы г. Краснодар, пос. Южный «НОВЫЙ» КП Коттеджный
посёлок «НОВЫЙ» г. Краснодар, х. Ленина «TRAVA» КП Коттеджный
посёлок «TRAVA» Все дома проданы г. Краснодар, пос. Знаменский «ДРУЖНЫЙ» КК Коттеджный
комплекс «ДРУЖНЫЙ» г. Краснодар, п. Дружелюбный
Загород

СК ZAGOROD - создаем основу для уютного счастья

Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

Проект: 33

Коттедж

Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

  • 131.50 м²
  • 2 эт.
  • Cпален: 4
См. планировку
Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

Проект: 16

Коттедж

Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

  • 108.40 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3
См. планировку
Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

Проект: 19.2

Коттедж

Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

  • 123.80 м²
  • 2 эт.
  • Cпален: 3
См. планировку
Коттеджный комплекс «Мелодия»

Проект: 10

Коттедж

Коттеджный комплекс «Мелодия»

  • 75.50 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3
См. планировку
Коттеджный комплекс «Мелодия»

Проект: 12

Коттедж

Коттеджный комплекс «Мелодия»

  • 99.00 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3
См. планировку
Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

Проект: 2.1

Коттедж

Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

  • 88.50 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3
См. планировку
Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

Проект: 41

Коттедж

Коттеджный поселок «НОВЫЙ»

  • 83.30 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3
См. планировку
Коттеджный комплекс «Мелодия»

Проект: 40

Коттедж

Коттеджный комплекс «Мелодия»

  • 65.60 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 2, терраса
См. планировку
Коттеджный комплекс «ДРУЖНЫЙ»

Проект: 17

Коттедж

Коттеджный комплекс «ДРУЖНЫЙ»

  • 88.60 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3, терраса
См. планировку
Коттеджный комплекс «ДРУЖНЫЙ»

Проект: 10

Коттедж

Коттеджный комплекс «ДРУЖНЫЙ»

  • 75.50 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3, терраса
См. планировку
Коттеджный комплекс «ДРУЖНЫЙ»

Проект: 2.1

Коттедж

Коттеджный комплекс «ДРУЖНЫЙ»

  • 98.40 м²
  • 1 эт.
  • Cпален: 3, терраса
См. планировку

Посмотрите видеообзоры о КК «МЕЛОДИЯ»

Видео отчет с КП "TRAVA" — январь 2021.

Видео отчет с КП "Семейный" — январь 2021

Помощь в подборе жилья

Видеообзор объектов с отзывами жильцов

В гостях у жителей КП "TRAVA"

Презентация коттеджного поселка "TRAVA"

Презентация коттеджного поселка "НОВЫЙ"

Побольше о коттеджном поселке "НОВЫЙ"

Презентация коттеджного поселка "ЗНАТНЫЙ DVOR"

ZAGOROD – застройщик домов в Краснодаре

Компания «Загород» – это многолетний опыт и репутация успешного застройщика домов в Краснодаре и пригороде. Коттеджные поселки «Новый», «Знатный Dvor», «TRAVA», «Leto», «Мелодия», «Ключи», «Дружный» хорошо известны не только жителям города, но и тем, кто хочет переехать на Юг. Здесь воплощают самые заветные мечты покупателя, желающего приобрести дом или земельный участок.

Дома и коттеджи от компании ZAGOROD разнообразны в планировочных решениях, продуманы с точки зрения комфорта: кухни-гостиные, просторные спальни, широкие окна, гардеробные. Площадь домов варьируется, удовлетворяя как потребностям молодой семьи или пожилой пары, так и запросам многочисленного семейства.

Выбор места для застройки играет немаловажную роль. Коттеджные поселки от компании «Загород» располагаются в местах с удобной транспортной развязкой и хорошей инфраструктурой, а это значит, что наши клиенты могут приобрести не только дом или коттедж, но и хороший и экономически перспективный земельный участок для инвестиций или строительства частного объекта недвижимости самостоятельно. Жизнь в пригороде наполнена свежим воздухом, цветущими садами, пением птиц и размеренным уютом. Компания заботится о будущих жителях: выстраивает широкие подъездные дороги, делает территорию закрытой и безопасной.