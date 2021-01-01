ZAGOROD – застройщик домов в Краснодаре

Компания «Загород» – это многолетний опыт и репутация успешного застройщика домов в Краснодаре и пригороде. Коттеджные поселки «Новый», «Знатный Dvor», «TRAVA», «Leto», «Мелодия», «Ключи», «Дружный» хорошо известны не только жителям города, но и тем, кто хочет переехать на Юг. Здесь воплощают самые заветные мечты покупателя, желающего приобрести дом или земельный участок.

Дома и коттеджи от компании ZAGOROD разнообразны в планировочных решениях, продуманы с точки зрения комфорта: кухни-гостиные, просторные спальни, широкие окна, гардеробные. Площадь домов варьируется, удовлетворяя как потребностям молодой семьи или пожилой пары, так и запросам многочисленного семейства.

Выбор места для застройки играет немаловажную роль. Коттеджные поселки от компании «Загород» располагаются в местах с удобной транспортной развязкой и хорошей инфраструктурой, а это значит, что наши клиенты могут приобрести не только дом или коттедж, но и хороший и экономически перспективный земельный участок для инвестиций или строительства частного объекта недвижимости самостоятельно. Жизнь в пригороде наполнена свежим воздухом, цветущими садами, пением птиц и размеренным уютом. Компания заботится о будущих жителях: выстраивает широкие подъездные дороги, делает территорию закрытой и безопасной.